Il Taccuino di Baudelaire di Giovanni Farzati PUNTURE  in dialetto cilentano

PUNTURE in dialetto cilentano

I VENNENO- ancora I machine fotografiche ca s Veria S.Gerardo indo? Oppure adesivi ca capo r San Gerardo PROTEGGIMI, ricordi d’infanzia

TRA REALE E IMMAGINARIO, alla maniera di Stev’nn Hall..

Un misto di fotografia e pittura crea immagini impressioniste di paesaggi naturali. A cavallo tra il reale e l’immaginario, l’artista Stev’nn Hall dipinge e macchia fotografie che scatta con la sua macchina fotografica 35 mm, spesso paesaggi del suo paese natale in Ontario.Ogni opera è il risultato di tecniche miste e contiene di più di 40 immagini che vengono combinate, ingrandite, e incollate su pannelli di legno. Usando acrilico, inchiostro e pastelli, l’artista distorce ulteriormente ogni immagine conferendole una sorta di stile impressionista, impregnando stagni, praterie, e strade rurali di colori.

LADDER do it yourself???? quando siamo stufi di tv e altro…e decidiamo noi cosa vedere !!

PILLOLE di saggezza da New York- La disciplina è fondamentale in tutto ciò che facciamo. È una qualità che può sopperire a carenze o inadeguatezze in altri ambiti. Ne sono un grande fan! (A.P.)

LE LOUP è lì dentro?

“The French Dispatch” è un dichiarato omaggio alle ‘penne’ e alle scelte editoriali di “The New Yorker”

Questo film di Wess Anderson è come tre piatti fumanti, carinissimo…

💥THE GREAT SEASON OF READING

Beh, le persone con un alto quoziente intellettivo non si riducono certamente ad uno sterile stereotipo e hanno un mondo interiore vastissimo; anzi la loro intelligenza traspare da alcuni “problemini” che spesso emergono in un contesto di socialità.

Intanto sono persone generalmente umili e poco sicure di sé e delle proprie conoscenze: chi invece mostra tracotanza culturale sono di fatto meno intelligenti di chi dubita. A dirlo non solo il filosofo cristiano Agostino con il motto “Dubito ergo sum”, ma anche la psicologia. Avete mai sentito parlare di effetto Dunning-Kruger? È una distorsione cognitiva per cui individui poco competenti in un certo settore sopravvalutano le proprie capacità erigendosi, a torto, a esperti in materia.

L’umiltà verso il sapere e verso gli altri può accompagnarsi a una importante apertura mentale e curiosità: le persone intelligenti, infatti, sono naturalmente portate ad apprendere, a non restare sulle proprie idee, a riflettere da diverse prospettive… Dunque spesso possono apparire indiscreti e inappropriati facendo domande fuori luogo!

(www supereva.it)

Note di agricoltura-

Tra fine aprile e maggio inizia la fioritura dell’olivo. Sui rami compaiono tanti piccoli fiorellini bianchi raggruppati a grappolo, le mignole. Il periodo in cui il fiore raggiunge la sua massima dimensione viene chiamata infatti mignolatura. Si tratta di una fase fondamentale per determinare la stagione olivicola.

Maggio è il mese della fioritura dell’olivo. Le condizioni climatiche in questo periodo sono decisive per l’impollinazione e l’allegagione; un decorso ottimale è favorito da una temperatura diurna compresa tra i 20 e i 25 °C, una ventosità diffusa e costante, poca pioggia, soprattutto quando i fiori sono aperti.