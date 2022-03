Il Taccuino di Baudelaire di Giovanni Farzati “non riesco ad uscire dal mio paese per un’attacco di panico”

Da Perdifumo a ridosso di Castellabate , nel Cilento, in provincia di Salerno il nostro Giovanni Farzati

Il Taccuino di Baudelaire

A proposito, guardate, raccontate e c’è un nuovo film che vi racconta le sale al buio

Cilento con vaffa a guerra e pandemia, “non riesco ad uscire dal mio paese per un’attacco di panico”

Beh, a proposito di questa storia; San Marco; buongiorno caro, e il barista si confessa raccontando un fatto strano, strano assai, capitato a San Marco; la persona che ne è afflitta ne avrà per mesi; cronisti di lungo corso, capelli bianchi, siamo sempre pronti, orecchio azionato, tablet in pugno; una persona colpita da un un’attacco di panico molto serio che non riesce ad uscire dal paese stuzzica la curiosità.

Lo psicologo dice ” È una condizione molto invalidante, una malattia (più che altro è un disturbo d’ansia)che accompagna milioni di persone nel mondo, vittime di attacchi di panico.Gli attacchi di panico (detti anche crisi di panico) sono episodi di improvvisa ed intensa paura, accompagnati da sintomi somatici e cognitivi. Ad esempio palpitazioni, sudorazione improvvisa, tremore, sensazione di soffocamento, dolore al petto, nausea, vertigini, paura di morire o di impazzire, brividi o vampate di calore.”

_____________________________________________

La pubblicità non si accontenta di inseguire la nostra vita. Ne fa parte❤

L’ALTRO BUIO IN SALA

nuovo film di Ciro Formisano. Un viaggio in Italia attraverso le sale cinematografiche storiche.

I racconti dei gestori, comporranno una storia del cinema sconosciuta e parallela a quella che conosciamo.Dal 25 marzo al Cinema.