Il Taccuino di Baudelaire di Giovanni Farzati

Cilento, Salento, ricordando il passato, non vi nego che certe volte

C’è un tempo per ogni cosa ! Un tempo per ogni cosa sotto il cielo azzurro o carico di pioggia; ” storie che custodiamo nei grandi armadi della memoria e che teniamo lì in attesa che arrivi il momento giusto per raccontarle”, lo si legge sul sito internet Francavilla sul Sinni.

Come una grande antologia di Spoon River; persone e “personaggi” che animavano la vita della comunità salentina; Salento,Cilento ; Paese della poesia e di S.Barbara protettrice dei fulmini; con una grande Dacia Maraini nella scorsa edizione 2021; il prof De Marco tenace non perde occasione per ricordare il passato.

Caro paese ti scrivo, ” così mi distraggo un po'”, ma non è solo questo… precisa il prof De Marco, sotto la lettera e delle curiosità sui cognomi del paese.

SALENTO NON C’E’

Salento non c’è, ma vi assicuro che c’era una volta e si faceva pure rispettare. Il Padre Eterno, per arricchire il suo Paradiso, non ha badato a spese e si è portato il paese lassù, lasciando qui sulla Terra ben poca cosa. Non vi nego che io certe volte mi sento un forestiero e forse lo sono. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Faccio l’appello. Se c’è ancora qualcuno, risponda:

Ron Enzo

Ssunta re Ron Carlo

Micheli re Sciarillo

Zi Bettone

Vicienzo re Feliciello

Aniello re Betta

Ngiulino re Peppa

La signora Matilde

Peppo lo Nioro

Lo professore Peppeniello

Fiore re Stella

Rosetta re lo Pantano

Ron Lisandro

Peppo Santoro

Luigi re Vernieri

Vigi re Suozzo

Lo Segretario Mastrogiovanni

Giggio

Maria re Novi

Peppo re Pia

Tresinella re Minuccio

Zammarrelli

Cilardo lo Luongo

Ndonio Gorga

Mario D’Aosto

Angilo re Cosimo

Carmelina re Tomasi

Ze Cola

Menodda

Iuccio

Ron Sapato

Cenzo re Veneranna

Matalena

Gennarino lo Napoletano

Crelia

Doardo Tortorella

Pascale Lisi

Marzucca

Peppino re Maurizio

Ro Rocco

Carmilino Carinci

Grabieli R’Apolito

Lo mierico Silvio

Lo Cavalieri R’Apolito

Clara

Richetta la Muta

Giuanni Santoro

Peppinella Serra

Taioli

Ronna Pia

Petruccio

Cenzina re Pippo

Giustina

L’avvocato Melino

Fedderico re Sciambagna

Ndondo

Concetta Mautone

Ronna Ada

Ciccio Pinto

Clora

Lino re Lucia

Peppo Passaro

Sceppo

Nicola Rocco

Quintino re Ieli

Mirella

Spinelli

Tresina la sarta

Marinella

Cenzo lo barrista e tanti altri.

RIZZO, PINTO, AIUTO…CHI ERANO COSTORO?

Mi sembra di avervi già detto che i nostri cognomi sono una conseguenza delle tasse, perchè i cognomi divengono stabili proprio col “focatico”, una tassa istituita nel Medioevo, nel Regno di Napoli, da Carlo I D’Angiò. Dal Tredicesimo secolo gli esattori mettono su carta nome e cognome del capofamiglia di ogni singolo fuoco che ha pagato o non ha pagato la tassa. Il cognome deriva dal nome del padre o della madre, dal luogo di provenienza, dal mestiere, da una caratteristica fisica o semplicemente da un soprannome.

Vediamo che sarebbe successo a Salento nel secolo scorso se l’esattore del focatico non avesse trovato i Salentini forniti di cognome. Quali sarebbero stati i cognomi del Novecento?

Cognomi derivanti dal nome del padre o della madre:

Di Betta, Di Stella, Di Vernieri, Di Minuccio, Di Veneranna, Di Maurizio, Di Lucia, Di Cosimo, Di Pia, Di Ieli, di Diorata.

Cognomi derivanti dal nome del luogo:

Del Pantano, Di Novi, Di San Giovanni, Napoletano, Delle Macchie, Di Fontana Maione, Lanzara.

Cognomi derivanti dal mestiere:

Barrista, Barbieri, Del Maestro, Ferrara, Carbone, Massaro.

Cognomi derivanti da una caratteristica fisica:

Luongo, La Muta, Lo Cecato, Lo Surdo, Senzavrazza, Lo Nioro, La Pelosa, Grasso, Secco.

Cognomi derivanti da un soprannome:

Sciarillo, Suozzo, Sciambagna, Sciammeria, Taioli, Ze Cola, Menodda, Sceppo e non oso pronunciarne altri, ma qui la lista è lunghissima.

Aggiungo solo che molti cognomi che sembrano derivare da soprannomi derivano invece da nomi in uso nel Medioevo che sono decaduti in età moderna. Questi sono, per quanto riguarda Salento, i cognomi: Rizzo, Pinto e Aiuto. Buona settimana.