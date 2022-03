Il Sorrento torna in campo sabato. Sabato prossimo alle ore 15, il Sorrento scenderà in campo per la 29esima giornata di campionato per affrontare il Nola. I ragazzi di mister Cioffi, che domenica scorsa hanno avuto un turno di riposo, ospiteranno allo stadio Italia i bianconeri, reduci da un pari con il Nardò due giorni fa. Solo sei punti in classifica separano le due compagini a favore del Sorrento, che vorrà tornare alla vittoria, dopo la debacle con il San Giorgio.