Il Sorrento Juniores vola sempre più in alto: battuto il Portici per 1-0. Al San Ciro di Portici, per la diciassettesima giornata di campionato, il Sorrento Juniores si impone per 1-0 grazie alla rete di Orefice; i ragazzi di Mister Giulio Russo volano in vetta alla classifica e si portano a 3 punti di vantaggio sul San Giorgio e con una partita in meno da recuperare.