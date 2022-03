Il Sorrento Juniores batte il San Giorgio. Giulio Russo è entusiasta del risultato del suo Sorrento e, al termine della gara afferma entusiasta: “Tranne dieci minuti di sofferenza, abbiamo controllato la partita e gestito molto bene i tempi del match – dice -. I ragazzi sono stati tutti perfetti, straordinari ed il merito è loro. Sono felice per la prestazione corale e per Boiano autore della tripletta”. Proprio Boiano afferma: “È stata la classica partita perfetta, adesso continuiamo così perché non è affatto finito il campionato”. “Felice per la prestazione e per i tre punti ottenuti – gli fa eco il difensore rossonero De Caro -, frutto di un intenso lavoro settimanale. Ora lavoreremo per difendere il primato già dalla prossima gara contro il Portici”.