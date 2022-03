Il Sorrento Futsal U19 conquista il pass per la Final Four di Coppa Campania. Se il Sorrento Futsal deve ancora combattere per ottenere la salvezza, c’è un Sorrento Futsal che sorride. È l’U19 di Mister José Astarita che, con la vittoria di ieri contro lo Scafati, si è aggiudicato il pass per la Final Four di Coppa Campania. A segno come sempre i gemelli Cesaro, Serratore e Testa. Un percorso difficile ma non impossibile per questi ragazzi desiderosi di vincere e costanti nelle prestazioni.