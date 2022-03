il Sorrento Futsal perde contro il CUS Napoli, il capitano Francesco De vivo commenta così… A seguito della sconfitta per 4 a 3 contro il CUS Napoli, Francesco De Vivo, capitano della squadra del Sorrento Futsal commenta così la prestazione: “Faccio comunque i complimenti ai ragazzi che hanno sicuramente dato tutto – esordisce -. Peccato perché oggi potevamo e dovevamo fare punti, in casa dovevamo mostrare il nostro valore. A mio avviso lo abbiamo mostrato, ma abbiamo sbagliato un bel po’ di gol in avanti, qualche intervento difensivo e poi ci si è messa la sfortuna con i pali e le traverse. Abbiamo però trovato di fronte un’ottima squadra che sta in alto in classifica. Già da martedì lavoreremo per fare i punti per raggiungere la salvezza e, se così non sarà, ci giocheremo fino alla morte i playout”, conclude.