Il Sorrento Futsal batte la capolista Real Agerola

Il Sorrento Futsal U19 batte la capolista Real Agerola e conquista tre punti fondamentali, grazie alle reti dei gemelli Cesaro e di Testa. Gara combattuta per i ragazzi di Mister Astarita che hanno messo in campo tutte le loro forze dinanzi al pubblico del Covent Garden Sport. Al termine della gara mister Astarita ringrazia i suoi ragazzi anche sui social: “Cosa resta della vittoria contro Real Agerola. Restano 3 punti. Resta la consapevolezza che partita dopo partita mi rendete sempre più orgoglioso di voi. Resta lo scotch, il salvapelle e lo spalatrap con cui stiamo avendo a che fare ultimamente. Resta una crescita costante che passa attraverso le singole prestazioni di tutti voi. Da quelli che fanno 50 minuti a chi ne fa 3. Siete encomiabili. Resta che siete un grande gruppo, che ascolta e mette in pratica anche all’ultimo momento. Grazie!”.