Il Sorrento cala il poker al Nola. Nell’anticipo della 29esima giornata di campionato, il Sorrento ospita il Nola tra le mura amiche del Campo Italia per sfidarlo in un match acchiappa punti per la salvezza. Pronti via e i rossoneri partono forte, sfiorando da subito la rete con Ripa. Al 15′ però ci pensa La Monica, che si inserisce in un recupero e mette la palla alle spalle di Cappa. Alla mezz’ora break di Petito che trova Ripa pronto per la rete del 2-0. I padroni di casa dominano il primo tempo, mentre gli ospiti sono in netta difficoltà a causa anche delle numerose assenze. Nella ripresa Cioffi apporta cambi: continua l’assedio rossonero e al 25′ è il turno di Mezavilla che di testa cala il tris. Sul finire della gara tocca a Tedesco che, su azione personale, col sinistro decreta il risultato finale. Sorrento – Nola 4-0