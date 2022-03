Il Sorrento batte il Nola per 4-0. Al termine della gara le parole di Mister Cioffi: “Non era facile affrontare questa partita, nonostante avessimo la classifica più tranquilla rispetto agli avversari – esordisce il mister. All’inizio eravamo in forte tensione per l’importanza della posta in palio, ma alla fine i ragazzi sono stati bravi, abbiamo trovato dei bei gol e abbiamo chiuso il match senza affanno”. Al termine del campionato mancano 9 partite e ci sono ancora 27 punti a disposizione: “Abbiamo raggiunto un equilibrio importante tra giovani e grandi, non vogliamo regalare nulla gli avversari e vogliamo essere competitivi in questo girone davvero difficile”, conclude.