Il sindaco di Ravello risponde al gruppo “Idea Comune” di Maiori sulla richiesta cancellazione dell’esibizione del russo Gergiev

Ravello. Il gruppo consiliare “Idea Comune” di Maiori si era rivolto al sindaco Paolo Vuilleumier relativamente alla decisione di far esibire quest’estate al Ravello Festival Valery Gergiev – direttore d’orchestra russo di fama internazionale, amico di Putin – nonostante le tensioni in corso tra Russia e Ucraina: «Valery Gergiev è un genio della musica: quando dirige bastano le sue nude mani per donare all’anima la magia dei suoni. Eppure, non condanna l’aggressione della Russia in Ucraina. Ritiene l’artista che la sua amicizia con Putin non è in discussione. Eppure, in tutta Europa, le sue partecipazioni sono state cancellate: il suo silenzio appariva assordante. Ravello, e solo Ravello, conferma invece la sua presenza: dirigerà così lo spettacolo di questa estate. Con pudore, con umiltà, Sindaco, ti chiediamo di cancellare la manifestazione del maestro Valery Gergiev, della prossima estate. Ravello, con la Costa d’Amalfi, è un minuscolo frammento di umanità; ma ci dobbiamo sentire tutti figli di quella terra martoriata e umiliata. La guerra porta solo morte e distruzione».

La risposta del sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier non si è fatta attendere: «Rimbalza in queste ore la notizia, e le relative polemiche, sulla opportunità della ventilata presenza del direttore d’orchestra russo, Valery Gergiev, nell’edizione 2022 del Ravello Festival. Non sono certo in discussione i meriti artistici di Gergiev. Così come ha poco senso discutere sui suoi veri o presunti legami con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin dal momento che, fino ad oggi, il maestro non ha mai sostenuto le ragioni di Mosca in questa guerra che sta devastando l’Ucraina, attentando alla libertà di un popolo che sta soffrendo, ed eroicamente resistendo, all’attacco alla propria libertà ed al diritto di vivere in un Paese democratico. Ciò che preme sottolineare in questa sede è che il programma del Ravello Festival non è stato ancora sottoposto all’approvazione del Consiglio di Indirizzo, né vi è stata nessuna interlocuzione con i soci fondatori, tra cui lo stesso Comune di Ravello. Per ora, da Ravello Città della Musica – crocevia del mondo – dove la cultura e l’arte sono elementi fondanti, momenti di incontro e di crescita, si alza solo l’appello che cessi presto il fragore delle armi e che si ristabilisca al più presto la pace nel cuore dell’Europa».