Il Sant’Agnello 1996 accoglie 2 bimbi ucraini. Continua la guerra tra Russia e Ucraina e continua l’esodo di donne e bambini che cercano un posto sicuro in cui rifugiarsi. La penisola sorrentina ha fin da subito compiuto gesti di solidarietà: scuole e famiglie si sono adoperate per inviare pacchi di generi alimentari, vestiario e prodotti farmaceutici a chi è dovuto rimanere in Ucraina a difendere la patria ed accolto chi è riuscito a scappare. Il Sant’Agnello 1996, per esempio, rende noto di aver integrato nel gruppo due bimbi ucraini. “Oggi insieme all’amministrazione comunale di Sant’Agnello in presenza del sindaco dottor Piergiorgio Sagristani l’assessore Attilio Massa ed il consigliere De Angelis Francescoa bbiamo provato a far sorridere Davide e Sergio: due bambini Ucraini scappati dalla triste realtà che il loro paese sta vivendo . Un plauso ai nostri piccoli tesserati i quali hanno accolto in modo egregio i loro nuovi compagni , i bambini devono GIOCAREEEEE”.