Il San Vito Positano espugna lo Striano: Striano San Vito Positano 0-3

Il Sorrento espugna lo Striano. Per la 22esima giornata di campionato, il San Vito fa visita allo Striano e lo batte per 3 a 0. Partita dominata dai giallorossi che comandano il primo tempo, ma terminano al ’45 a reti inviolate, nonostante le tante occasioni sotto porta. Nella ripresa è ancora dominio dei costieri e al 62′ il gol arriva su punizione, grazie a uno strepitoso tiro di Volpe. Il San Vito è affamato malgrado i padroni di casa non reagiscano e così arriva anche il solito Martone che insacca nella rete per ben due volte! Striano – San Vito Positano finisce dunque 0-3 con i ragazzi di mister Gargiulo che da martedì scenderanno in campo per preparare il prossimo match contro il Cercola.