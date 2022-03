Il rapper Fedez operato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un raro tumore al pancreas

Lo scorso 17 marzo il rapper Fedez aveva annunciato, con una storia su Instagram, di avere dei problemi di salute rassicurando tutti perché la malattia era stata diagnosticata in tempo anche se avrebbe dovuto seguire un percorso di guarigione. Nei giorni successivi da parte dei Ferragnez c’è stato un insolito silenzio social interrotto solo il 19 marzo dai post per i 4 anni del figlio Leone.

Poi la sera del 21 marzo, sempre attraverso Instagram, Fedez pubblica un post nel quale scrive: «Domani per me sarà una giornata importante. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo». E lo stesso messaggio è stato condiviso anche dalla moglie Chiara Ferragni.

La mattina del 23 marzo arriva la notizia dell’intervento chirurgico al quale Fedez è stato sottoposto presso presso l’Ospedale San Raffaele di Milano anche se ancora non si chiarisce il tipo di intervento subito.

E’ poi lo stesso rapper ad informare sulle sue condizioni di salute spiegando su Instagram di essere stato operato per un raro tumore neuroendocrino del pancreas: «Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare».