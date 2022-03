Il piccolo Andrea di Vico Equense sarà in tv a Italia’s Got Talent: ecco quando

Andrea Porzio, 8 anni, di Vico Equense parteciperà al programma Italia’s Got Talent. Lo rende noto il comune di Vico Equense, che per alcuni istanti di mercoledì 16 marzo e martedì 22 farà incollare al televisore i vicani per fare il tifo per Andrea piccolo grande talento vicano, che dimostrerà il suo talento e le sue conoscenze sui dinosauri, creature preistoriche e la paleontologia.

L’ultima prima della finale

Per i talenti che saliranno sul palco nella serata di domani, 16 marzo, sarà l’ultima occasione per conquistare i giudici e ottenere così un posto nella finalissima del 23 marzo, che andrà in diretta sempre su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8: per i concorrenti, infatti, in palio ci saranno ben due posti in vista dell’ultimo show in cui sarà eletto il vincitore di questa edizione.

A caccia di talenti

Italia’s Got Talent è un programma televisivo del genere talent show strutturato in forma di gara, con la finalità di scoprire e lanciare talenti. Il programma è incentrato sulla gara e mostra anche i provini svolti per individuare gli artisti che parteciperanno allo spettacolo televisivo.