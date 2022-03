Il Ministro del Kerala su Arya e Zaira: “L’amore deve salvare il mondo”

Una storia di paura e di coraggio giunge dall’Ucraina in India: una giovane studentessa di medicina, appena ventenne di origini indiane, iscritta all’Università ucraina di Vinnytsya, ha deciso di non abbandonare Zaira, il suo amato cane Siberian Husky di cinque mesi.

La paura della guerra, le bombe e l’avanzare della violenza sulle strade, non ha impedito ad Arya Aldrin, di recedere dall’intento di non abbandonare il suo inseparabile quattrozampe.

Arya aveva ricevuto il cucciolo da poco e fra i due era subito nato un legame fortissimo, tanto che Zaira non mangiava nemmeno, senza che lei non le fosse vicino.

Ha raccontato di essere stata costretta a subire molti controlli, alcune persone hanno riso di lei ed ad un certo punto ha dovuto camminare per 20km perché Zaira, in realtà ancora un cucciolo, aveva le zampe tutte coperte di vesciche, per cui lei ha svuotato le borse per riuscire a trasportarlo e non farlo più camminare.