Il Massa Lubrense Calcio si aggiudica il derby delle costiere e ottiene la promozione in Eccellenza. Una cavalcata straordinaria in questo campionato che ha portato al traguardo importante, premiando la costanza, la grinta e il cuore di questi ragazzi già a due giornate dalla fine. Un esempio del calcio pulito in cui vince chi ci crede e supera gli ostacoli e le ostilità delle partite complicate. Complimenti alla squadra che ha combattuto, al mister che ci ha sempre creduto e alla società che ha permesso tutto ciò!