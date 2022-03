il Massa calcio ritrova la vittoria e l’eccellenza si fa sempre più vicina. Nella gara di oggi pomeriggio, valevole per la 22esima giornata di campionato di promozione, il Massa Calcio ha ospitato la Viribus Unitis. Sotto l’attenta direzione dell’arbitro Tropiano, i padroni di casa passano in vantaggio al 13′ con Fiorentino, che appoggia in rete un assist perfetto di Marino. Sempre al 13′, ma del secondo tempo, lo stesso Marino, capocannoniere con 19 gol, mette a segno la rete del raddoppio. Il Massa archivia la sconfitta con il Capri e ritrova una straordinaria vittoria. Primo posto in classifica con 59 punti e l’eccellenza si fa sempre più vicina.