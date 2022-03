Il governo verso un taglio alle accise: 25 centesimi in meno i prezzi dei carburanti. Un tagli di 25 centesimi al litro sul prezzo di benzina e gasolio; la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 mesi il pagamento delle bollette della luce e del gas; l’aumento della platea di famiglie che potranno ottenere il bonus sociale sulle stesse bollette dell’energia; un’altra cassa integrazione in deroga e sostegni variai settori più colpiti dalla crisi conseguente alla guerra in Ucraina, a partire dall’autotrasporto, fino al turismo; il rafforzamento della golden power, delle misure di cyber security e del sistema di accoglienza dei profughi.

Questi sono i principali interventi previsti dal decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che mette in campo 4,4 miliardi di euro, “finanziati non dal bilancio pubblico ma dalle aziende del comparto energetico”, spiega il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Draghi ha affermato che l’intervento è necessario per: “aiutare cittadini e imprese a sostenere i rincari del costo dell’energia, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più colpite. Miglioriamo i presidi a tutela del nostro sistema imprenditoriale. E rafforziamo il sistema di accoglienza, per gestire gli afflussi di rifugiati dall’Ucraina che stanno aumentando e ci aspettiamo aumentino ancora”.