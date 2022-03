Il giudice ha deciso: Givova Capri Anacapri e San Vito Positano si rigioca

Il giudice ha deciso: Givova Capri Anacapri-San Vito Positano si rigioca. Arriva finalmente la decisione finale sulla partita Givova Capri Anacapri – San Vito Positano: match che fu sospeso per una presunta aggressione all’arbitro da parte di un giocatore del Capri, match che il San Vito Positano però stava vincendo per 1-0. Se da un lato gli isolani esultano, ovviamente non possono fare lo stesso i costieri, che sono stati gravemente danneggiati sia economicamente, perché una trasferta sull’isola Azzurra ha dei costi onerosi, sia per quanto riguarda la classifica del campionato alla quale ora vanno sottratti i tre punti vinti a tavolino. Il presidente del club giallorosso, Maurizio de Lucia, promette un ricorso per questa decisione del giudice che sfavorisce di gran lunga i suoi giocatori.