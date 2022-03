Il Futsal è uno stile di vita, parola di Carlo Vinaccia. Non tutti conoscono bene il Futsal: uno sport di squadra derivante dal calcio, nato in Uruguay, dove è conosciuto come futbol de salon. Poi nel nuovo millennio questo sport ha preso piede anche in Italia sotto il nome di Futsal cioè calcio a 5. Nella rubrica “Sono un tipo da Futsal perché …”, Carlo Vinaccia dichiara che: “Questo sport è diventato un vero e proprio stile di vita – esordisce -. Ho una cura maniacale per i dettagli, sia sotto l’aspetto tecnico che tattico”. Ci vuole tanto impegno e passione per il portiere: “Studio, mi documento, analizzo ogni settimana il prossimo avversario. In questo modo riesco a capire dove e come possono arrivare le conclusioni”. Una passione che nasce perché: “Da piccolo frequentavo l’oratorio a Sant’Agnello ed ai più grandi serviva sempre un portiere. Una volta tra i pali, iniziai a parare di tutto e così non ho più abbandonato questo ruolo. È stato il presidente Imparato a volermi nella squadra”. Molti bei ricordi nel corso degli anni per il 35enne rossonero, ma i più emozionanti di tutti sono senza dubbio: “Il playoff contro il Limatola e il 4-4 con il Macerone” – conclude -.