Il cuore della Penisola Sorrentina si è aperto: visita al centro di raccolta per l’Ucraina a Sant’Agnello. Questa mattina siamo stati presso il centro di raccolta per l’Ucraina di Sant’Agnello, al quale fanno riferimento i Comuni della Penisola Sorrentina e quelli di Positano e Praiano.

Ci ha molto colpiti una frase in particolare: Il cuore della Penisola Sorrentina si è aperto. Sono tante le persone, da Massa Lubrense a Vico Equense, da Positano e da Praiano, a dimostrare solidarietà nei confronti della popolazione ucraina. Grosso, dunque, il lavoro dei volontari, che fanno partire vari camion in direzione di Napoli, dove poi vengono smistati in Ucraina.

La raccolta parte dal lunedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

La richiesta si concentra su medicinali e derrate alimentari, in particolare cibi pronti da mangiare. Aggiungiamo anche cibo per animali. Stop ad abiti e coperte.

Ecco i farmaci che possono servire: antidolorifici, antibiotici, antinfiammatori, vitamine e integratori, garze, bende e cerotti, disinfettanti, siringhe e lacci emostatici, prodotti per bambini.