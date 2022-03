Il Comune di Sorrento si illumina con i colori della bandiera dell’Ucraina in segno di solidarietà

Da questa sera il Palazzo Municipale di Sorrento si illumina con i colori blu e giallo della bandiera dell’Ucraina.

“Un modo per esprimere la solidarietà dell’amministrazione comunale, e di tutta la città, al dramma che si sta consumando in queste ore nel cuore dell’Europa – spiega il sindaco Massimo Coppola – Un gesto simbolico per dimostrare la nostra vicinanza alla comunità ucraina, che a Sorrento conta 177 residenti, impiegati nelle imprese turistiche e nell’assistenza alle persone”.