Il Cercola ferma il San Vito: la decidono Mattia e Corace

Per la 23esima giornata di campionato il San Vito Positano ospita il Cercola. Primo tempo di dominio degli ospiti che giocano sempre nella metà campo avversaria, ma che si rendono realmente pericolosi per la prima volta solo al 35′, con un tiro da fuori area di Corace. Allo scadere del 45′, però, il Cercola approfitta di un contropiede e Mattia riesce a finalizzare una splendida azione corale. Nella ripresa si fa vedere il San Vito Positano con uno straordinario possesso palla e qualche incursione nell’area avversaria, ma al 60′ nel momento migliore dei giallorossi, gli ospiti raddoppiano con Corace. Il San Vito non molla e dopo 10 minuti accorcia le distanze con il solito Martone. Nel finale, complice la stanchezza fisica e ancora qualche defezione, si vede poca costruzione di gioco. San Vito vs Cercola termina dunque 1-2. Ora è tempo di riposare fino a martedì per i ragazzi di mister Gargiulo, che sabato prossimo saranno impegnati nel derby delle Costiere contro il Massa Lubrense Calcio. Obiettivi diversi per le due compagini: il San Vito punta ai play-off e i massesi alla promozione!