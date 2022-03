Il cast di “Ripley” ancora una volta in costiera amalfitana

Le strade del comune di Maiori sono entrate a far parte di un vero set cinematografico per le riprese della serie televisiva “Ripley” che andrà in onda nell’anno 2023, in America con un cast composto da Andrew Scott, Johnny Flynn e Dakota Fanning.

Le riprese

Dopo le prime riprese ad Atrani e a Maiori, la troupe guidata da Steven Zaillian ha poi raggiunto Venezia per poi fare ritorno in questi giorni in costiera amalfitana, dove si sono svolte alcune riprese al porto di Maiori. Per consentire i lavori sul set cinematografico, il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

La trama

Ripley è una serie televisiva basata sui romanzi di Patricia Highsmith aventi per protagonista il personaggio di Tom Ripley. La serie narra del truffatore Tom, che vive a New York negli anni ’60 viene assunto da un uomo molto facoltoso. Per lui inizia una vita fatta di inganni, frode e omicidi.