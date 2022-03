Ieri l’ultimo saluto al 37enne Antonino Palomba di Sorrento deceduto in un incidente stradale a Gragnano

Ieri si sono svolti i funerali del 37enne Antonino Palomba, deceduto lo scorso 24 febbraio in un incidente stradale in località Sigliano a Gragnano mentre percorreva la Statale per Agerola alla guida del proprio motoveicolo, investito frontalmente da un’autovettura.

Grande commozione per l’ultimo addio ad Antonino che lascia un bambino piccolo. L’inchiesta sull’incidente prosegue ma noi di Positanonews vogliamo rispettare il dolore della famiglia ed abbiamo deciso di fare silenzio su questa vicenda. Desideriamo solo esprimere il nostro cordoglio per questa tragica e prematura scomparsa, stringendoci alla sofferenza dei familiari in questo momento così difficile.