I top 5 della settimana dell’Academy Sorrento

U15 Prov. – Simone Del Pizzo (ATT): dopo diverse settimane di stop, a cui avevano fatto precedenza vari turni non incoraggianti, i ragazzi di mister Borchiellini tornano con grinta in campo, corsari per 0-4 sul campo del Massa Lubrense nel derby costiero. Con due reti, Del Pizzo è risultato determinante nella conquista di tre punti importanti per classifica e morale. Bravo, Simone!