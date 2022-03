I giocatori del Napoli nelle Nazionali: ecco gli aggiornamenti. Partiti per le rispettive Nazionali, vediamo cosa sta accadendo ai giocatori del Napoli in giro per il mondo. L’Italia di Insigne e di Politano, lo sarebbe stata anche di Meret e di Di Lorenzo se non fossero infortunati, come è noto è fuori dai Mondiali, dopo la sconfitta con la Macedonia. Nonostante ciò, però, gli azzurri dovranno affrontare anche la Turchia, per un’amichevole, martedì prossimo prima di rientrare a Napoli. Il Senegal di Koulibaly è tornato in campo col medesimo avversario che ha battuto in Coppa d’Africa: l’Egitto. Stavolta, però, la partita di andata, valevole per la qualificazione ai Mondiali, se l’è aggiudicata proprio quest’ultimo ed ora si attende il ritorno. La Colombia del portierone Ospina ha battuto la Bolivia per 3-0 e il partenopeo è stato impegnato per tutta la gara. Prossimo appuntamento per lui mercoledì contro il Venezuela. Il Messico di Lozano ha rimediato un pari a reti inviolate con gli Stati Uniti ed ora dovrà giocare contro l’Honduras e El Salvador. Lozano tornerà a Napoli due giorni prima del match con l’Atalanta. La Nigeria di Osimhen ha pareggiato con il Ghana e dovrà aspettare il risultato del ritorno per capire se continuerà il suo cammino per il Qatar. La Polonia di Zielinski ha ottenuto un pari col la Scozia e scenderà in campo con la Svezia martedì 29 marzo. La Slovacchia di Lobotka è stata sconfitta dalla Norvegia di Haaland e disputerà la gara con la Finlandia.