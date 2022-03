I Colori di Lucio fa tappa all’Antico Francischiello di Massa Lubrense. I Colori di Lucio a Massa Lubrense il 25 marzo con le ricette dell’Associazione Ristoratori Lubrensi.

“DALLA…parte del gusto” è il tema della giornata indetta a Massa Lubrense il 25 marzo dagli organizzatori dell’evento “I Colori di Lucio” nell’ambito del programma che dal 4 marzo sta animando tra musica e sapori la penisola sorrentina. L’appuntamento di venerdì 25 marzo nasce dalla sinergia con il Comune di Massa Lubrense e l’Associazione Ristoratori Lubrensi e che vedrà i colori di Lucio trasformarsi in sapori e ricette da degustare a pranzo all’Antico Francischiello con stampa e istituzioni locali.

“Un piatto per Lucio che richiami i suoi gusti e e il nostro territorio, saranno questi gli ingredienti della giornata – illustra Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – il pranzo vedrà il direttivo dell’associazione in prima linea, per raccontare il nostro territorio e i piatti preparati ad hoc per l’evento”.

Ed ecco le bontà create per Dalla: risotto con crema di piselli, crema di formaggio di Schiazzano e tartara di gamberi rossi ed il dessert “arancio delizioso”, una bavarese all’arancia per esaltare gli agrumi della penisola sorrentina.