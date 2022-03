I boschi di faggio a rischio in tutta Europa

Il faggio è a rischio in tutta Europa. I cambiamenti climatici sono un fenomeno che ormai pare passato in secondo se non in terzo piano; prima l’attenzione dei media era tutta concentrata sulla pandemia, adesso su questa vergognosa guerra, ma il fenomeno, anche se non se ne parla, è in atto e merita comunque di essere conosciuto perché anche questo è collegato alla nostra salute e alla nostra sopravvivenza. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista “Communications Biology”*, svolto da un team di ricercatori dell’Università Johannes Gutenberg di Magonza, al quale hanno collaborato le università italiane di Torino e Pavia, nel giro di 90 anni la crescita delle foreste di faggi potrebbe ridursi del 50% in tutta Europa. Le conseguenze potrebbero rivelarsi disastrose per l’ambiente in cui vegetano. Gli alberi, infatti, sono fondamentali per tutti noi, modificano l’ambiente in cui viviamo moderando il clima, migliorando la qualità dell’aria, riducono il deflusso delle acque piovane, ospitano la fauna selvatica. L’energia radiante proveniente dal sole viene assorbita o deviata dalle foglie degli alberi. Più grande è l’albero, maggiore è l’effetto di raffrescamento. Gli alberi influenzano la velocità e la direzione del vento. Più compatto è il fogliame sull’albero o sul gruppo di alberi, più efficace è la funzione frangivento. Gli alberi rallentano o assorbono le precipitazioni, il nevischio e la grandine, offrendo protezione alle persone. Gli alberi, gli arbusti e il tappeto erboso migliorano la qualità dell’aria. Le foglie filtrano l’aria che respiriamo, eliminando la polvere e altre particelle. La pioggia poi lava via gli agenti inquinanti nel terreno. Le foglie assorbono l’anidride carbonica dei gas serra durante la fotosintesi e, successivamente la stoccano nelle strutture permanenti. Le foglie assorbono anche altri inquinanti atmosferici come ozono, monossido di carbonio e biossido di zolfo e rilasciano ossigeno. Va da sé che un territorio privato del 50% degli alberi sarà destinato a diventare sempre più invivibile. Pensate solo a quello che potrebbe accadere alla faggeta del Monte Faito, volendo inquadrare questo fenomeno paventato degli scienziati tedeschi sul nostro territorio che fa parte di quelli strudiati. Nessun altro bosco della penisola sorrentina offre sensazioni ed emozioni paragonabili. La faggeta del Faito è austera ed imponente in inverno con i fusti lisci e grigi che si protendono essenziali verso il cielo creando motivi grafici e giochi di luce da incanto; tenera in primavera, con la gamma di verdi prima chiari e via via sempre più intensi sino a creare una cupola di fruscianti sfumature a fine estate. Ma il meglio la nostra faggeta lo concede in autunno quando le foglie mutano colore dando inizio ad una sinfonia policroma entusiasmante. E il sottobosco della faggeta? Un ricamo fatto da muschi coperto da fruscianti coltri di foglie in inverno, senza rovi, senza imbastardimenti invasivi, un piacere senza fine potersi sedere, sdraiare e osservare, ascoltare, mettersi in comunione con un ambiente da favola. Pensare che tutto questo possa sparire per far posto ad un terreno brullo in un clima torrido mette i brividi. Per questo motivo avere cura della nostra faggeta è fondamentale, oggi più di ieri. Informare i cittadini indispensabile, chiedere alle autorità competenti strumenti efficaci per contrastare gli effetti dei cambiamenti determinante, perché è oltretutto immorale privare le future generazioni di questa meraviglia di cui ancora oggi noi possiamo beneficiare.

di Luigi De Rosa

WWF Italia : https://sostieni.wwf.it/home.html

*Communications Biology: https://www.nature.com/articles/s42003-022-03107-3

Ente Parco dei Monti Lattari : http://www.parcoregionaledeimontilattari.it

Faggeta del Monte Faito, Regione Campania.