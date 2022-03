Housing di Sant’Agnello e Comune di Castellammare: una figura al centro di due scandali

Alla base delle vicende che hanno portato al sequestro dell’Housing Sociale di Sant’Agnello e il commissariamento del Comune di Castellammare di Stabia pare vi sia un solo nome: Gennaro Solimene. È il nome che fa Vincenzo Iurillo nel recente articolo per “Il Fatto Quotidiano”. Cercheremo di riassumere la vicenda nei paragrafi che seguono.

L’Housing Sociale di Sant’Agnello

Il costruttore stabiese in questione aveva ottenuto il progetto subappaltando la ditta dell’ingegnere Elefante per l’edificazione del complesso residenziale di Sant’Agnello. L’Housing Sociale – come ben noto – è finito nel mirino della Procura di Torre Annunziata per alcuni illeciti come abuso d’ufficio e lottizzazione abusiva. Per la vicenda sono finiti sotto osservazione anche alcuni membri del Comune tra cui il sindaco. Per il momento tutto è rinviato all’udienza del 7 aprile, data per la quale gli assegnatari delle 53 abitazioni sperano si giunga ad una conclusione.

La vicenda ex Cirio

Sebbene Solimene non risulti indagato, l’antimafia ha spesso avuto a che fare con il suo nome tra le intercettazioni di associazioni criminali. Una di queste riguarda l’ex Cirio, una fabbrica di conserve alimentari paralizzata ormai da oltre dieci anni, al posto della quale sarebbero dovute sorgere delle case. Proprio su quella zona, ricordiamo, è aperta un’inchiesta per corruzione che tira in ballo cifre esorbitanti.

“La giunta l’ho nominata io”

Gennaro Solimene dice di aver dato vita alla giunta di Castellammare di Stabia. Infatti, come riscontrano anche i carabinieri investigativi, il suo stretto legame con il sindaco Gaetano Cimmino ha portato all’istituzione della commissione prefettizia che ha racchiuso in quasi 200 pagine il modo in cui alcune figure di spicco della politica e dell’imprenditoria locale abbiano condizionato l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia.