La cosa decisiva è il livello di sburocratizzazione che riusciamo a determinare, in Italia e in Campania. In Campania stiamo lavorando su questa linea: burocrazia zero. Qualche volta dobbiamo scontrarci con i ministeri nazionali che danno fastidio, a cominciare da quello della Cultura. Per il piano paesaggistico siamo partiti quasi sei anni fa e stiamo ancora aspettando il ministero che si pronunci. Noi lavoreremo in questi mesi per proseguire in questo lavoro di sburocratizzazione, per attrarre investitori esteri, creare le condizioni migliori dal punto di vista fiscale e dei tempi di decisioni.