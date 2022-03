Gran cuore di Positano per l’Ucraina: consegnato un altro carico di beni

Gran cuore di Positano per l’Ucraina. Tra gli abitanti dei comuni della costiera amalfitana e Penisola Sorrentina è partita una gara di solidarietà a tutti gli effetti. Ogni settimana un carico di beni primari parte dal territorio per raggiungere l’Ucraina e rifugiati dai conflitti del nord Europa. Alcuni giorni fa il comune di Positano aveva consegnato il primo carico del materiale donato presso il Centro di Raccolta di Sant’Agnello. Oggi, 11 marzo, possiamo affermare che la solidarietà si è diffusa a macchia d’olio ed ha permesso di consegnare oggi un altro carico di beni di prima necessità al centro di raccolta di Sant’Agnello. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno contribuito all’iniziativa. Siamo felici di poter dare il nostro contributo a chi ne ha bisogno – scrivono dal comune di Positano. Sin dagli inizi del mese di marzo, anche Positano ha promulgato la campagna “Uniti per l’Ucraina”, con la quale è stato istituito il punto di raccolta presso l’edificio della Casa Comunale, dalle 9:00 alle 13:00, il lunedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.