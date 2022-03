Gnv in cerca di 350 marittimi: saranno formati in Penisola Sorrentina. La compagnia genovese Grandi Navi Veloci che fa parte del gruppo Msc di Gianluigi Aponte ha avviato un piano di 350 assunzioni entro il 30 aprile prossimo. Si tratta di un bando nazionale, che, però, può avere importanti ricadute in regioni come la Campania a forte vocazione marinara. Inoltre, è proprio in penisola sorrentina che le nuove figure saranno formate utilizzando gli impianti del training center di Msc attrezzato con tutti i più moderni sistemi di simulazione navale.

L’azienda sta selezionando figure, per oltre 30 diverse professionalità, da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo (da 30 a 50 persone), e da 100 e 150 persone tra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala; e poi ancora 50 persone tra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri.

“Per Gnv – fanno sapere dalla compagnia – le persone costituiscono una fondamentale risorsa al fine di far fronte con efficacia alle sfide presenti e future. Cerchiamo persone motivate e con una forte propensione a un ambiente multiculturale: amare il mare e la vita di bordo sono naturalmente elementi fondamentali, a cui unire passione per lo shipping, lavoro di squadra e volontà di intraprendere un percorso di crescita continua, in linea con i valori di Gnv”.

Fondata nel 1992, e parte del Gruppo Msc, la Grandi Navi Veloci è una delle principali compagnie di navigazione del Mar Mediterraneo: con una flotta di 25 navi, opera con 27 linee in 7 Paesi, con viaggi in traghetto per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.

Per partecipare alla selezione dei posti bisogna inviare il proprio curriculum a crew@gnv.it.