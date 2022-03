Gli studenti dell’Oriano-Guarini di Napoli seguono La Via della Felicità

Progetto conclusivo sulla sostenibilità ambientale basato sul consiglio della guida al buon senso “Proteggi e Migliora il Tuo Ambiente”.

Venerdì 4 Marzo i volontari de La Via della Felicità, da anni attivi sul territorio con iniziative sul rispetto ambientale, si sono recati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo dell’ “Oriani-Guarino” di Napoli.

Dopo una serie di incontri, tenuti durante l’anno scolastico, oggi si è concluso il progetto di ecosostenibilità, con un intervento di piantumazione di alberi e raccolta rifiuti.

Infatti, gli studenti si sono attivati con guanti e pinze per raccogliere i rifiuti abbandonati nel cortile della scuola mentre altri studenti si sono impegnati nel piantare alcuni alberi.

Tutti gli studenti e gli insegnati hanno terminato con una foto di gruppo e con in mano la loro copia gratuita della guida al buon senso de La Via della Felicità, da cui l’attività s’ispira.

Pascal Lemos, responsabile dell’iniziativa, vuole sottolineare come “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani”, come scrisse l’autore de La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard. “Ecco perché è importante supportare i progetti di sostenibilità già con i più giovani, così da avere in futuro più educazione civica e quindi un ambiente più sano”.

I volontari continueranno i loro interventi settimanali di raccolta rifiuti nelle zone verdi della città. Chiunque desideri unirsi può scrivere a laviadellafelicitacampania@gmail.com .

