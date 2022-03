Givova Capri Anacapri – San Vito Positano, l’ingiustizia è quasi fatta. A seguito della decisione presa dal Giudice Sportivo Territoriale, secondo cui la partita Givova Capri Anacapri – San Vito Positano andrebbe rigiocata, teniamo a fare alcune precisazioni. Se è vero che “il comportamento del sig. Parlato, assai deprecabile e minaccioso” non sia scaturito in violenza fisica, è pur vero che la partita è stata sospesa mentre il San Vito Positano era in vantaggio di 1-0. Non potendo contestare la decisione di togliere il 3 a 0 a tavolino per i giallorossi, come inizialmente aveva stabilito l’arbitro, andrebbe almeno considerata l’idea di far ripartire il match da dove era stato interrotto, come da regolamento. Auspichiamo pertanto che il ricorso presentato da parte della società costiera venga accolto e che la vicenda si concluda nella maniera più equa e legale possibile.