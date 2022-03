Giulio Russo analizza la vittoria del Sorrento Juniores. Il Sorrento Juniores batte il Portici e si conferma capolista; ecco le dichiarazioni di mister Russo che, però, non si ritiene molto soddisfatto: “Come ho detto ai miei ragazzi non era facile perché noi siamo la capolista e tutti vogliono fare bella figura – commenta. Eravamo rimaneggiati in quanto mancavano 4 titolari e ho dovuto chiamare due del 2005 e uno del 2006 per completare la rosa. La volta scorsa ero molto felice, mentre oggi no perché abbiamo sottovalutato la partita e questo non va bene. Sono contento solo del risultato”, conclude.