Giornata Nazionale del Paesaggio giorno 14 marzo 2022

La Geodiversità: verso un possibile riconoscimento giuridico

Il 14 marzo 2022 si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio e il Consiglio Nazionale dei Geologi, attraverso l’istituzione di una propria Commissione su ‘‘Paesaggio, Geositi, Geoturismo, Parchi e Zone Protette’’, è attivamente coinvolto nelle attività di promozione e tutela delle ricchezze paesaggistiche presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi riconosce, infatti, sia il valore naturalistico che quello economico di tutte le risorse presenti sul Pianeta Terra e, pertanto, individua nell’elemento del Paesaggio un indicatore importante dello stesso sviluppo complessivo del paese. La Coordinatrice della Commissione, la Dott.ssa Biserna, sottolinea come: «la lettura del paesaggio sia estremamente utile per ricavare informazioni rilevanti anche in riferimento alla qualità della vita e delle risorse naturali, che costituiscono il patrimonio naturale e geologico di un dato luogo».

A livello normativo la Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e ratificata dall’Italia con la legge n.14 del 9 gennaio 2006, rappresenta un importante strumento normativo dedicato alla pianificazione, protezione e gestione dei paesaggi naturali nazionali ed europei.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, congiuntamente con la Commissione, ha intenzione di attivarsi per riuscire a proporre un emendamento alla Convenzione Europea del Paesaggio, affinché il concetto di Geodiversità, attualmente assente all’interno della stessa, possa essere incluso. Con il termine Geodiversità, inteso secondo la definizione fornita da UNESCO, si vuole sottolineare la presenza di un intero sistema di risorse naturali e geologiche esistenti sulla Terra, che devono essere tutelate sia formalmente che sostanzialmente, tramite un riconoscimento giuridico preciso e puntuale.

Inoltre, per dare il massimo risalto a tale importante giornata, il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme alla Commissione su ‘‘Paesaggio, Geositi, Geoturismo, Parchi e Zone Protette,” intende supportare tutte le iniziative a sostegno del Paesaggio, promuovendo, in particolare, la cultura geologica e sensibilizzando l’opinione pubblica sul ruolo del geologo nello studio, lettura e tutela del paesaggio.