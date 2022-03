Sorrento ( Napoli ) . Giornata Nazionale del Paesaggio: Concorso e borsa di studio per le scuole e incontro con il Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.

La Grande Onda celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio ed il centenario della Legge che lo tutela

A cento anni esatti dalla prima legge italiana sulla tutela del paesaggio (Legge n.778 dell’11 giugno 1922) e in occasione della Giornata del Paesaggio – celebrata in tutta Italia il 14 marzo – l’Associazione La Grande Onda lancia due importanti iniziative.

In primis il concorso, con relativa borsa di studio, dal titolo “Può crescere un fiore da questo mio amore per te”, indirizzato alle scuole secondarie di primo grado. L’obiettivo è quello di promuovere, tra i giovani, comportamenti di consapevolezza e di difesa del patrimonio paesaggistico e naturalistico del paese che abitano. Il concorso si avvale del patrocinio della Regione Campania.

Il 15 marzo, poi, alle ore 19.00 presso il Teatro Sant’Antonino di Sorrento, la Grande Onda propone l’incontro pubblico con il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione dal titolo “La primavera di Bacoli”. L’incontro sarà moderato da Don Carmine Giudici.

“Il paesaggio e le sorti di Bacoli stanno cambiando grazie al coraggio del sindaco Della Ragione, personaggio seguitissimo in penisola sorrentina per la sua tenacia e la sua forza d’azione e per quanto quotidianamente riesce a mettere in atto a favore della città e dei cittadini”, queste le parole di Laura Cuomo, Presidente dell’Associazione La Grande Onda. “So che c’è molta attesa per questo appuntamento con il giovanissimo sindaco bacolese che un “passo alla volta” sta rivoluzionando in senso positivo le sorti della sua città, lasciandoci pensare che la tutela del bene comune possa essere un obiettivo veramente possibile.

Soddisfazione anche per il concorso “Può crescere un fiore da questo mio amore per te”, approdato nelle scuole – non a caso – proprio nella data in cui si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio. “L’organizzazione del concorso ha rappresentato un grande sforzo per la nostra Associazione che ha appena un anno di vita, ma riteniamo che questo concorso possa essere uno strumento importante per sollecitare i giovani a cui è rivolto, ad osservare attentamente il paesaggio e le sue mutazioni antropiche, in modo tale da avvicinarli alla cultura della tutela e della salvaguardia dell’ambiente del loro territorio” conclude Laura Cuomo.