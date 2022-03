Giornata mondiale sulla Sindrome di Down

La diversità esiste,solo laddove la creiamo noi!!!

Niente di straordinario,

L’Inclusione si può vivere ogni giorno!!!

Il tema proposto per la Giornata mondiale sulla sindrome di Down è anche quello del benessere, che per una persona con disabilità si ottiene tramite l’integrazione sociale: dalla più scontata possibilità di andare a scuola fino a trovare un lavoro e/o andare a vivere da solo e, perché no, con la persona amata.

Le persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive oggi non beneficiano di una piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, per questo è importante porre la lente d’ingrandimento su questo tema.

Stimolare una profonda riflessione sull’espressione “bisogni speciali”, metterne in luce i controsensi e le implicazioni negative quando è utilizzata per descrivere le persone con sindrome di Down e le loro esigenze,non è semplicemente una battaglia linguistica o puramente formale, ma il punto di partenza di un vero e proprio cambiamento di mentalità e di approccio culturale alla disabilità.

Nessuno e’piu’inferiore di quelli che insistono per essere uguali (Nietzsche)