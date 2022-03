Giornata conclusiva del Carnevale sull’isola azzurra

Oggi, martedì 1 Marzo, si concluderà il Carnevale organizzato dal Forum dei Giovani di Capri, in collaborazione con la C&P Service e il patrocinio della Città di Capri. Si terrà nella celebre Piazzetta mentre, per i più piccoli, ai Giardini della Flora Caprense.

Tema portante dei giochi per bambini e adulti, animazione, spettacoli e musica dal vivo, organizzati per il Carnevale 2022 a Capri, sono stati gli anni ’90. Si rivivranno i personaggi dell’epoca attraverso costumi, canzoni e la riproposizione di celebri trasmissioni televisive, come “La Sai l’Ultima?”, “Ok! Il Prezzo è Giusto”, la “Corrida” e il “FestivalBar”.

Un’occasione imperdibile di leggerezza per grandi e piccini, nel segno di un ritorno agli eventi legati alla tradizione isolana come il Carnevale.