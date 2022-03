Ginnastica ritmica: le sorrentine brillano alle regionali! Domenica 20 marzo ad Angri si è disputata la seconda prova del torneo federale a squadre della categoria allieve.

A scendere in pedana per la Ginnastica Sorrento le giovanissime Viola Falcone, Maia Cammarota e Charlene Siviero che, caricate da una super tifoseria delle compagne più grandi, hanno portato a casa una medaglia d’argento aggiudicandosi il titolo di vice campionesse regionali 2022 e la qualifica alla fase interregionale.

Un grande lavoro per lo staff e le ginnaste che in poche settimane hanno dovuto stravolgere il programma di gara per la sostituzione forzata delle ginnaste. Ma lo sport aiuta ad affrontare con tenacia anche i più inaspettati degli imprevisti.

Doppio merito quindi alle tre piccole della squadra ed allo staff tecnico diretto dalla responsabile Pia Cuomo.