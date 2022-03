Gerardo Gargiulo e la sua simpatia e disponibilità, il ricordo dei giovani che lo hanno incontrato con Arbore per People in Sorrento

Gerardo Gargiulo un giovane tra i giovani. Questo era Gerardo! Simpaticissimo e disponibile. Sempre garbato e gentile, con la sua voce inconfondibile.

Grazie a Raffaele Esposito per aver creato quel progetto e averci presentato Gerardo.

Quella trasferta a Roma per andare a casa del suo caro amico RENZO ARBORE – Pagina Ufficiale non la dimenticheremo mai.

Che giornata fantastica!

Resterai ampere vivo nei ricordi/racconti e nel nostro film People in Sorrento!

Infinitamente grato! —