Gatto bloccato su un cornicione: un ragazzo lo raggiunge per salvarlo. Eliseu Oliveira dos Santos, fattorino di Rio Grande do Sul, è stato il protagonista di un episodio a dir poco eclatante. Il ragazzo, infatti, si è comportato da vero eroe, mettendo a rischio anche la propria vita per salvare un povero gattino indifeso che era in pericolo.

Il gattino, probabilmente approfittando del fatto che non ci fosse nessuno in casa, si era spinto fuori dalla finestra e si era avventurato lungo il cornicione di un palazzo. Si trovava al terzo piano. Molti passanti avevano visto il gattino in pericolo, ma non sapevano come affrontare la situazione.

Anche il fattorino, che si trovava a svolgere tranquillamente il proprio lavoro, inizialmente aveva sottovalutato la situazione di effettivo pericolo che l’animale potesse cadere. Poi, richiamato dall’insistente miagolio, si decise ad intervenire.

All’inizio il ragazzo provò a suonare ripetutamente il campanello dell’appartamento vicino alla posizione in cui si trovava l’animale. Nessuno rispose. Era quindi evidente che, non essendoci nessuno in casa, qualcosa doveva pur essere fatto.

Un signore portò una scala a pioli piuttosto lunga, ma di certo questo attrezzo non era molto stabile e non tutti sarebbero stati disposti ad arrampicarsi molto in alto.

Ma il giovane non ha avuto alcuna esitazione e alla fine decide di salire sulla scala, fino ad arrivare a mettere al sicuro l’animale, portandolo giù. Si è conclusa così con un vero e proprio lieto fine una storia di grande apprensione. Tutti non hanno potuto fare a meno di apprezzare il coraggio del fattorino.