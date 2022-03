Furore: palio delle botti di vino

Furore , Costiera amalfitana . La cittadina collinare di Furore ospita per la prima volta un evento im portante e partecipato senza la presenza di Raffaele Ferraioli. Una grande tristezza l’assenza del Maestro forgiatore del borgo del vino, dei muri dipinti, del mondiale dei tuffi a mare e chi più ne ha ne metta

Sabato 2 di aprile farà tappa a Furore il Palio nazionale delle Botti delle città del vino, di cui Raffaele Ferraioli era un acclamato rappresentante.

Alla gara hanno comunicato la loro partecipazione Furore, Tramonti, Vittorio Veneto, Santa Venarina, Sauverato, Maggiora, Bianco, Brentino, Castelnuovo Berardenga.

La gara consiste nello spingere botti di 500 litri di capacità, facendole scorrere su un percorso di 1000 metri. Per i partecipanti, poi, appuntamento al 26 di giugno , sempre a Furore, per la fase finale e la premiazione.