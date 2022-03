Furore, frana sull’Agerolina. Allarme albergatori: «Turismo a rischio». Ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

A quasi due settimane dalla frana caduta lungo l’ex Statale 366 Agerolina, a Furore, la strada resta chiusa. La Costiera Amalfitana, divisa in due, attende che siano eseguiti i lavori di messa in sicurezza delle aree interessate dal crollo. L’intervento è a carico dei proprietari che hanno dato massima disponibilità a procedere nel più breve tempo possibile. Ogni giorno che passa, però, la situazione diventa sempre più complessa da gestire e i disagi accrescono inevitabilmente. Gli studenti di Furore e quelli di Agerola, non potendo raggiungere Amalfi, sono costretti a seguire le lezioni in Did. Il trasporto pubblico sulla stessa tratta è praticamente bloccato. Nelle scorse ore anche i titolari di diverse strutture alberghiere hanno manifestato i propri timori sugli effetti negativi che la lentezza delle operazioni potrebbe avere sul turismo.

«La stagione 2022 è attesa dall’intero comparto – spiega Andrea Ferraioli, presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi – I numeri attesi in base alle previsioni e alle prenotazioni dovrebbero tornare ai livelli del 2019. Ma la chiusura della Strada Regionale Agerolina preoccupa gli operatori del settore turistico, che in diverse occasioni hanno fatto presente che per la piena ripartenza, hanno bisogno di poter contare anche su questa via che è strategica non solo per l’accesso dall’esterno ma anche per il collegamento tra alta e bassa Costiera ».