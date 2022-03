Furore: collaudato il percorso di gara per la 31esima edizione dello Slalom Coppa della primavera. Collaudato il percorso di gara per la trentunesima edizione dello Slalom Coppa della Primavera in programma i prossimi 19 e 20 marzo 2022 nel Comune di Furore (SA).

Gianluca Marotta, Supervisore incaricato dalla Federazione Aci Sport, coadiuvato da Dino Rotola, ha proceduto all’Ispezione e alla Omologazione del percorso di gara. Presenti il Fiduciario sportivo provinciale Antonio Milo, il Direttore dell’Aci Salerno Giovanni Caturano e il Direttore di Gara della Coppa della Primavera 2022 Antonio Cappelli.

Individuate e definite quindi tutte le disposizioni organizzative della manifestazione e le misure di sicurezza che il Direttore di Gara dovrà assicurare per far sì che la gara possa svolgersi nel migliore dei modi. Complessa, come sempre, la macchina organizzativa dell’Automobile Club Salerno e delle tante persone e organizzazioni coinvolte ed interessate alla manifestazione.

Grande fermento anche tra le scuderie locali, ed in particolare tra i piloti della Scuderia Vesuvio di Agerola, della Furore Motorsport, della Tramonti Corse, della Tirreno Motorsport, della Progetto Corse e della Autosport Sorrento, che stanno già preparando le loro vetture da competizione. Sono attese anche scuderie e piloti da fuori provincia e da fuori regione.

Tra pochi giorni potremo svelare i nomi degli iscritti ad una gara che evoca in tanti appassionati il ricordo della prestigiosa Cronoscalata della costiera amalfitana e che ancora oggi coinvolge ed emoziona tanti piloti che non vogliono rinunciare a percorrere i tornanti di un percorso spettacolare dal quale si possono ammirare la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina ma soprattutto non vogliono rinunciare a iscrivere il proprio nominativo sull’Albo d’oro della manifestazione, vinta nella precedente edizione da Salvatore Venanzio, tre volte campione Italiano Slalom, che certamente non vorrà sfigurare su un percorso a lui particolarmente familiare.

La gara si svolge con il patrocinio dei Comuni di Furore e Agerola, della Provincia di Salerno, del Coni Campania, dell’Automobile Club Napoli ed il sostegno della Sara Assicurazioni – la compagnia assicuratrice dell’Automobile Club d’Italia, di Alicost – la compagnia di collegamenti marittimi tra il Golfo di Salerno e la costa del Cilento, Napoli e le isole di Capri, Ischia ed Eolie, della Piccadilly Costa d’Amalfi per la progettazione e creazione di ceramiche di alta qualità, dell’Hotel Ristorante L’Incanto Furore Amalfi Coast.

Tutte le informazioni di dettaglio sono presenti sul sito www.salerno.aci.it e sulla pagina Facebook “Coppa della Primavera” e “Automobile Club Salerno ACI”.