Furore: approvati i lavori di somma urgenza per la riapertura della S.P. 366 Ex S.S.366 Agerolina

Furore: approvati i lavori di somma urgenza per la riapertura della S.P. Ex S.S.366 Agerolina.

Ricordiamo che lo scorso 6 marzo 2022, era una domenica, è caduta una frana in località Bottara, nel Comune di Furore, in Costiera Amalfitana. Dopo aver chiuso la S.P. Ex SS366 Agerolina, con l’Ordinanza numero 217 del 08/03/2022, “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della ripa posta a monte della sede stradale che ha generato l’evento calamitoso”, il Sindaco del Comune di Furore ha invitato a disporre apposita Ordinanza con la quale imponga ad horas ai proprietari dei terreni posti a monte della sede stradale, l’avvio dell’esecuzione delle opere di verifica e di eventuale disgaggio delle parti instabili che possono rappresentare potenziale pericolo per la sede stradale.

Ci ha pensato la Provincia di Salerno che, con Decreto n. 32 del 21/03/2022 del Presidente Michele Strianese, ha approvato i lavori di somma urgenza per la riapertura di quel tratto di strada, al Km 5+250 del Comune di Furore.

Infatti si è ritenuto che visto l’art. 163 del d.lgs.50/2016 in materia di “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, il quale al comma 1 stabilisce che “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”.

E “L’esecuzione di lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente”.