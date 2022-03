Furore, Antonella Marchese “La Provincia si è impegnata a far riaprire la strada”

Furore, Costiera amalfitana. Ancora chiusa la strada da Agerola ad Amalfi il 19 marzo Antonella Marchese è andata in Provincia

Oggi sono stata a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno.

Ho incontrato il Presidente della Provincia Michele Strianese, il consigliere Provinciale Rosario Danisi, l’Assessore Regionale Luca Cascone, nonché il direttore Dott. Domenico Ranesi.

Li ringrazio singolarmente:sempre oggi il Consiglio Provinciale ha assunto l’impegno per i lavori a farsi che consentiranno la riapertura del tratto di strada franato in località Vottara. (Per vostra curiosità i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia si sono astenuti sulla somma Urgenza di Dicembre..)

Ai Furoresi e a tutti i lavoratori che stanno pagando questo immane disagio chiedo scusa, da Furorese, per conto di chi non lo farà mai.

Coraggio, buon senso e spirito di iniziativa sono attributi indispensabili per amministrare, soprattutto per amministrare un territorio delicato come il nostro.

Chi non li ha, non li ha.

A mio avviso le cose dovevano essere gestite in modo completamente diverso dall’inizio. Ma evidentemente non sempre dagli errori si impara (si veda come sono state affrontate le cose per la strada Comunale di Via Carlo Solmi, chiusa dal 2019) e raccomandarmi non è servito a nulla.

Detto ciò, in questo momento il mio unico desiderio è stato sbloccare la situazione e far riaprire la strada al più presto.

Infine, devo assolutamente ringraziare anche il Consigliere di maggioranza Pietro Cavaliere per avermi dato una mano concreta a far trovare la quadra.

Quello che potrò, lo farò sempre.

Per Furore, per i Furoresi, per Ferraioli.